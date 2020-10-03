Падение цен на нефть замедлилось в конце недели

Мировые цены на нефть продолжают опускаться в пятницу вечером, но более медленными темпами на оптимистичных новостях о состоянии здоровья заболевшего COVID-19 Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,4%, до 39,54 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI опускалась на 3,59%, до 37,33 доллара за баррель.

В ходе торгов днем падение цен на нефть превышало 5%, а стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 39 долларов за баррель впервые с 16 июня, так как инвесторы с пессимизмом восприняли сообщения о заражении президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи коронавирусом. При этом ближе к вечеру опасения инвесторов относительно здоровья американского президента немного ослабли после того, как СМИ сообщили о том, что Трамп испытывает лишь слабые "простудные симптомы".

"Это была тяжелая неделя и диагноз президента заставил рынки содрогнуться. Пандемия COVID-19 повлияла на рынок нефти больше, чем на любой другой класс активов. Это худший сценарий для нефтяного рынка", — отметил партнер Again Capital LLC Джон Килдуфф.

Тем временем нефтесервисная компания Baker Hughes опубликовала данные, согласно которым за неделю, завершившуюся 2 октября, число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на 6, до 189 агрегатов.