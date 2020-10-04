Мининфраструктуры разрабатывает новую концепцию развития электромобильности в Украине

Министерство инфраструктуры Украины начало работу над новой концепцией развития электромобильности в Украине и привлекает к сотрудничеству всех желающих.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры, передает БизнесЦензор.

"По состоянию на 15 сентября, по данным МВД, у нас уже зарегистрировано почти 24 тыс. электрокаров. И эта цифра постоянно растет. Конечно, это лишь количество ввезенных в Украину авто, а мы должны стимулировать и оказывать помощь, в первую очередь украинскому производителю. Национальной транспортной стратегией до 2030 года уже предусмотрено стимулирование использования электромобилей в Украине. Также внесен ряд соответствующих изменений в украинское законодательство. Мы в свою очередь начинаем работу над новой концепцией развития электромобильности в Украине для создания надлежащих условий и для производства отечественных электромобилей. И приглашаем к сотрудничеству всех желающих специалистов отрасли", - отметил министр инфратруктуры Владислав Криклий.

Кроме этого, Министерство активно работает над изменениями в государственные строительные нормы по планированию и застройке территорий, которые бы позволили размещения зарядных станций на всех дорогах общего пользования и на АЗС.

Криклий также подчеркнул важность популяризации электрического общественного транспорта.

"Общественный электрический транспорт - важная часть развития электромобильности. С участием местных госадминистраций мы с вами должны обеспечить поэтапную замену автомобильного транспорта на электротранспорт, в частности, путем привлечения кредитов на благоприятных условиях и совершенствование законодательства", - добавил глава министерства.