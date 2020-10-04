"Укравтодор" открыл движение по двум мостам в Черновицкой области

Государственное агентство автомобильных дорог Украины открыло движение авто по двум мостам через реку Черемош в Черновицкой области на дороге Р-62 Крыворивня - Усть-Путила - Старые Куты - Вижница - Сторожинец - Черновцы.

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора" в Telegram, передает БизнесЦензор.

В 2008 году наводнение разрушило дорогу, которая шла вдоль русла реки. Проектировщики приняли решение построить два моста и изменить маршрут дороги.

"Строительство началось в 2008 году и продолжалось три года. Остановилось из-за недостатка финансирования. Восстановили в 2019 году, понемногу строили, и только в рамках "Большого строительства" на мосты было направлено надлежащее финансирование. В 2020 году строительство завершили полностью", - отмечается в сообщении.

Временные переправы, которыми водители пользовались на протяжении 12 лет, будут демонтированы.

По данным "Укравтодора", с 2008-го по 2011 год на мостах было выполнено работ на 69,6 млн грн, в 2019 году финансирование ремонтов составило 12 млн грн, а в 2020 году было выделено 128 млн грн.

Протяженность мостов - 311,7 м и 1,6 км, для предупреждения разрушений от паводков проведены работы по берегоукреплению, обустроены портал водосброса с каменными насыпями, колесоотбойники, бордюры, перильное ограждение и новая система освещения.

В госагентстве также отметили, что в Черновицкой области главными объектами "Большого строительства" в 2020 году являются мосты и путепроводы.

"В течение года в регионе в рамках эксплуатации отремонтировано 40 сооружений из 66 запланированных. 90% всех мостов, путепроводов и других транспортных сооружений, которые были построены еще во времена Советского Союза и сейчас требуют капитального ремонта", - отметили в "Укравтодоре".

Ключевым дорожным объектом в Черновицкой области в 2021 году должна стать дорога М-19, в этом году ее ремонтируют по всей протяженности в Тернопольской области.