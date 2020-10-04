Экспорт украинских товаров в сентябре составил $4,2 миллиарда, – Шмыгаль

В сентябре 2020 года экспорт украинских товаров составил $4,2 млрд.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook, передает БизнесЦензор.

Как отметил Шмыгаль, это почти на 3% больше, чем в сентябре прошлого года.

"Несмотря на мировой кризис, экспорт вернулся на докризисный уровень. Всего в третьем квартале экспорт составил $12,1 млрд, что на 14% больше, чем во втором квартале. Основными торговыми партнерами остаются Европейский cоюз и КНР", рассказал Шмыгаль.