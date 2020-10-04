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Windrose запустила рейсы из Киева в Загреб

Windrose запустила рейсы из Киева в Загреб

4 сентября украинская авиакомпания Windrose впервые выполнила перелет по маршруту Киев-Загреб (Хорватия).

Об этом сообщает ЦТС, передает БизнесЦензор.

Из аэропорта "Борисполь" турбовинтовой ATR-72-600 с регистрационным номером UR-RWB вылетел в 11:45. В аэропорту столицы Хорватии воздушное судно  приземлилось в 12:44 по местному времени.

По информации пассажиров рейса, загрузка составляет 100%.

Согласно расписанию, рейсы из Киева будут отправляться в 11:30, продолжительность полета 2 часа 10 минут. Вылеты из Загреба - в 13:25, время в пути 1 час 55 минут.

Перелеты запланированы с частотой два раза в неделю - по средам и воскресеньям.

Автор: 

Хорватія (77) авіасполучення (2504) Windrose (33)


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