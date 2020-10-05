Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда

Хозсуд Киева отказался удовлетворить иск "Укрэнерго" к ООО "Д.Трейдинг" (конечный бенефициар - Ринат Ахметов) в деле о взыскании 651 млн грн задолженности по договору о предоставлении услуг по передачи электрической энергии.

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Согласно судебным материалам, ООО "Д.Трейдинг" отмечало, что при экспорте не должно оплачивать услугу по передаче электроэнергии, поскольку это, по его мнению, это "противоречит условиям договора и требованиям действующего законодательства".

При этом "Укрэнерго" подчеркивало, что "экспортеры электроэнергии фактически получают услуги по передаче электрической энергии, поскольку физически пользуются сетями ОСП (оператора системы передачи) с целью транспортировки электроэнергии в энергосистему страны, в которую осуществляется экспорт электроэнергии".

По мнению госкомпании-истца, "требуя исключить объем экспортируемой электроэнергии из объема услуги по передаче, ответчик (ООО "Д.Трейдинг") фактически требует установки для него особых, дискриминационных условий и преимуществ по сравнению с другими участниками рынка, которые оплачивают услугу в полном объеме", а безвозмездное предоставление услуги для ответчика "потребовало бы бы необходимость увеличения тарифа для возмещения расходов истца за счет других участников рынка электроэнергии", что "отразилось бы на конечной цене электроэнергии для всех потребителей Украины".

Ранее Хозсуд Львовской области отказался удовлетворить иск "Укрэнерго" к "ДТЭК Западэнерго" о взыскании 425,8 млн грн.

Ранее холдинг ДТЭК Ахметова, который является крупнейшим экспортером электроэнергии, перестал платить тариф на передачу электроэнергии при ее экспорте.

Подробнее об этом читайте в статье БизнесЦензор Як влада рятує монополіста ДТЕК Ахметова за рахунок українців

Тариф на передачу "Укрэнерго" используется для компенсации части "зеленых" тарифов. Остальную часть средств собирает ГП "Гарантированный покупатель".

Энергохолдинг ДТЭК Ахметова является крупнейшим владельцем солнечных и ветровых электростанций.

Тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии в августе вырос на 55%. Кроме того, недавно "Укрэнерго" предложило для НКРЭКУ повысить тариф на передачу электроэнергии с 1 ноября и до конца текущего года на 30%, а на 2021 - еще на 60%.

По данным ГП "Гарантированный покупатель", на 1 октября долг "Укрэнерго" перед ним достигал 29,3 млрдгрн (в т.ч. по "зеленому" тарифу - 22,4 млрд грн).