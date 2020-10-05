БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
3 937 19

Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда

Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить

Хозсуд Киева отказался удовлетворить иск "Укрэнерго" к ООО "Д.Трейдинг" (конечный бенефициар - Ринат Ахметов) в деле о взыскании 651 млн грн задолженности по договору о предоставлении услуг по передачи электрической энергии.

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Согласно судебным материалам, ООО "Д.Трейдинг" отмечало, что при экспорте не должно оплачивать услугу по передаче электроэнергии, поскольку это, по его мнению, это "противоречит условиям договора и требованиям действующего законодательства".

При этом "Укрэнерго" подчеркивало, что "экспортеры электроэнергии фактически получают услуги по передаче электрической энергии, поскольку физически пользуются сетями ОСП (оператора системы передачи) с целью транспортировки электроэнергии в энергосистему страны, в которую осуществляется экспорт электроэнергии".

По мнению госкомпании-истца, "требуя исключить объем экспортируемой электроэнергии из объема услуги по передаче, ответчик (ООО "Д.Трейдинг") фактически требует установки для него особых, дискриминационных условий и преимуществ по сравнению с другими участниками рынка, которые оплачивают услугу в полном объеме", а безвозмездное предоставление услуги для ответчика "потребовало бы бы необходимость увеличения тарифа для возмещения расходов истца за счет других участников рынка электроэнергии", что "отразилось бы на конечной цене электроэнергии для всех потребителей Украины".

Ранее Хозсуд Львовской области отказался удовлетворить иск "Укрэнерго" к "ДТЭК Западэнерго" о взыскании 425,8 млн грн.

Ранее холдинг ДТЭК Ахметова, который является крупнейшим экспортером электроэнергии, перестал платить тариф на передачу электроэнергии при ее экспорте.

Подробнее об этом читайте в статье БизнесЦензор Як влада рятує монополіста ДТЕК Ахметова за рахунок українців

Тариф на передачу "Укрэнерго" используется для компенсации части "зеленых" тарифов. Остальную часть средств собирает ГП "Гарантированный покупатель".

Энергохолдинг ДТЭК Ахметова является крупнейшим владельцем солнечных и ветровых электростанций.

Тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии в августе вырос на 55%. Кроме того, недавно "Укрэнерго" предложило для НКРЭКУ повысить тариф на передачу электроэнергии с 1 ноября и до конца текущего года на 30%, а на 2021 - еще на 60%.

По данным ГП "Гарантированный покупатель", на 1 октября долг "Укрэнерго" перед ним достигал 29,3 млрдгрн (в т.ч. по "зеленому" тарифу - 22,4 млрд грн).

Ахметов Рінат (1612) електроенергія (4289) ДТЕК (1361) Укренерго (2024) Електрика (1240)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+21
Страна рабов , страна бандитов
показати весь коментар
05.10.2020 08:30 Відповісти
+13
Акуєть.... даєш "чесним" суддям по 100 млн., й вони дозволяють не сплпчувати млрд., схема супер... це пі#дець, якесь відверте знущання з Законів!
показати весь коментар
05.10.2020 08:35 Відповісти
+9
це тільки для лохів є окрема плата і за товар, і за доставку товару (як наприклад з газом недавно зробили), а "чоткий татарин" за доставку товару може не платити....
показати весь коментар
05.10.2020 09:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Страна рабов , страна бандитов
показати весь коментар
05.10.2020 08:30 Відповісти
"Страна грабителей и ограбленных" (с)
показати весь коментар
05.10.2020 16:30 Відповісти
Акуєть.... даєш "чесним" суддям по 100 млн., й вони дозволяють не сплпчувати млрд., схема супер... це пі#дець, якесь відверте знущання з Законів!
показати весь коментар
05.10.2020 08:35 Відповісти
зе дно
показати весь коментар
05.10.2020 08:50 Відповісти
це тільки для лохів є окрема плата і за товар, і за доставку товару (як наприклад з газом недавно зробили), а "чоткий татарин" за доставку товару може не платити....
показати весь коментар
05.10.2020 09:02 Відповісти
клован - охметовская ПЕРХОТЬ
показати весь коментар
05.10.2020 10:09 Відповісти
- https://biz.censor.net/news/3222211/ostatki_sredstv_na_edinom_kaznacheyiskom_schete_upali_na_24_milliarda
Тотожні новини. Зелена влада- синонім беззаконня.
показати весь коментар
05.10.2020 10:26 Відповісти
Панимаете, мне самому деньги нужны. А вы болейте за футбольный клуб "Шахтер".
Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда - Цензор.НЕТ 2958
показати весь коментар
05.10.2020 10:48 Відповісти
Нормальные уже давно плюют на этот шахтёр.
показати весь коментар
05.10.2020 18:05 Відповісти
Тот случай когда вся страна работает на одного бандита. Страна рабов.
показати весь коментар
05.10.2020 11:01 Відповісти
Так а никто и не уточнял, для кого "конец эпохи бедности". Зебилы думали что для них. На то они и зебилы.
показати весь коментар
05.10.2020 11:44 Відповісти
смермотозоид молчит монобольшинство проведи закон шоб платил все ..фантазии.страна рабов и феодалов..гребаная беспросветная украина
показати весь коментар
05.10.2020 13:08 Відповісти
мафия Ахметова купила все суды и всех копов и СБУ и власть - всюду его люди сидят и решают все в его пользу за бабки!
показати весь коментар
05.10.2020 13:31 Відповісти
за все заплатить лох та терпила - тарифами....
показати весь коментар
05.10.2020 14:54 Відповісти
"противоречит условиям договора и требованиям действующего законодательства".Источник: https://biz.censor.net/n3222834

Насправді незрозуміло які положення договору були встановлені.
показати весь коментар
05.10.2020 15:43 Відповісти
какая прэлесть...
показати весь коментар
05.10.2020 16:33 Відповісти
Урод...
показати весь коментар
05.10.2020 18:04 Відповісти
Суды Порошенка-Януковича жгут.
показати весь коментар
05.10.2020 18:08 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 