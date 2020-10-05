В Украине за сутки обнаружено более 3700 новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утро 5 октября обнаружено 3 774 новых случая коронавируса, зафиксировано 33 летальных случая от этой болезни и 1 145 случаев выздоровления.

Об этом сообщает система мониторинга СНБО, передает БизнесЦензор.

Общее количество выявленных случаев заболевания коронавирусом в Украине с начала пандемии составляет 230 236, летальных случаев – 4 430, случаев выздоровления – 101 252, продолжают болеть 124 554 человека.

Наибольшее количество случаев коронавируса выявлено в Киеве – 24 736, Львовской области – 21 294, Харьковской области – 20 964, Черновицкой области – 15 286, Одесской области – 14 729.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 4 140 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, выздоровело – 1 370, а умерло за сутки 44 ранее заболевших.