Цены на золото снижаются в ожидании новостей о болезни Трампа

Цена на золото колеблется, оставаясь в районе 1,9 тысячи долларов, — инвесторы ожидают ясности по состоянию здоровья президента США Дональда Трампа, который заболел коронавирусом за месяц до президентских выборов, свидетельствуют данные торгов.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Утром в понедельник цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,52% — или на 9,9 доллара, до 1897,7 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,29% — до 23,96 доллара за унцию.

Внимание трейдеров сосредоточено на состоянии здоровья Трампа, который в пятницу сообщил, что заболел коронавирусом. Новость привела к уходу трейдеров от риска. В результате фондовые рынки снизились, нефть стала дешеветь, а иена укреплялась к доллару.

Цена на золото несколько выросла после сообщения о болезни Трампа, но на данный момент вернулась к прежнему уровню — чуть ниже 1,9 тысячи долларов.

Вокруг состояния здоровья президента США сохраняется неопределенность. Врачи сообщали о высокой температуре у Трампа и о том, что ему давали кислород в пятницу. Вместе с тем они заявили, что его состояние улучшается, и президента могут выписать уже в понедельник.

"Для ралли цен на золото необходимы новые меры стимулирования. Без этого… на рынке драгоценных металлов настроения больше смещаются в сторону "медвежьих", — прокомментировал старший менеджер по сырьевым товарам Phillip Futures Автар Санду