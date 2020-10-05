"Укрзализныця" снова планирует отремонтировать двухэтажные поезда Skoda

АО "Укрзализныця" планирует ремонт двухэтажных поездов Skoda и расширение сети движения скоростных поездов, заявил Александр Перцовский, который должен возглавить направление пассажирских перевозок в УЗ

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Вскоре после длительного-длительного простоя, несмотря на критический дефицит ресурса, должны запустить ремонт двухэтажных Skoda с несколькими предприятиями в кооперации для удешевления и ускорения", - заявил Перцовский.

Он также сообщил, что в компании исследуют то, какие технологические и инфраструктурные ограничения необходимо преодолеть, чтобы расширить географию скоростного / дневного ж/д сообщения.

"Это далеко не только о том, чтобы "купить еще 10 поездов". Например, цех капитальных ремонтов скоростных поездов так и остался "недостроем", а состояние путей на многих участках из-за пропущенных ремонтом такое, что скорость приходится уменьшать", - подчеркнул Перцовский.

Он также отметил, что сегодня поезда категории "Интерсити" из-за состояния путей преодолевают маршруты на полчаса медленнее, чем на старте.

Также Перцсовский отметил, что восстановленный капитальным ремонтом скоростной поезд модели ЭКр-1 "Тарпан" производства Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ) уже приступает к выполнению рейсов.

Парк скоростного подвижного состава "Укрзализныци" включает 10 электропоездов производства Hyundai Rotem, два электропоезда модели ЭКр-1 "Тарпан" производства Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ), два двухэтажных электропоезда чешского производства "Skoda, а также два поезда в составе из пяти пассажирских вагонов на локомотивной тяге производства КВСЗ.