Экс-руководитель ОГХК Дэвис назвал причиной своей отставки коррупцию в ФГИ

Уволенный Фондом госимущества (ФГИ) 2 октября в и.о. председателя правления "Объединенной горно-химической компании" (ОГХК) Питер Дэвис называет настоящей причиной своей отставки коррупцию во ФГИ.

Об этом Девис заявил изданию Минпром, передает БизнесЦензор.

"Я сделал все, чтобы коррупционная схема, выстроенная Фондом с моими подчиненными, прекратила разорять ОГХК, за что поплатился увольнением", - заявил изданию Дэвис.

По его словам, последние три месяца сотрудничества ОГХК с фирмами бизнесмена Виталия Кучука – Керамплюс, IMMCO, MCD, пролоббированные зампредправления Татьяной Гогенко и Артуром Сомовым в ФГИ, привели к финансовым проблемам на предприятии.

Дэвис отметил, что в частности, возникли серьезные кассовые разрывы, трудности с выплатой заработных плат, финансированием текущей деятельности комбинатов ОГХК и остановка Вольногорского ГМК по "неприличной" для любого руководителя причине – нехватке топлива.

Экс-руководитель ОГХК рассказал, что еще в августе начал расследование и выяснил причину финансовых трудностей госкомпании – дебиторская задолженность компаний Керамплюс, IMMCO, MCD за поставленную продукцию.

Кроме этого, не расплатился за приобретаемый у ВГМК ильменит Запорожский титаномагниевый комбинат (ЗТМК), сотрудничество с которым ОГХК навязали из Фонда госимущества.

В результате Дэвис уволил замов, которые создали проблемы в ОГХК, что и послужило, по его мнению, причиной его экстренной отставки.

"Мой приказ об отстранении Гогенко, Сомова и Кияшко послужил настоящей причиной моей экстренной отставки", - заявил он.

Как сообщалось, 2 октября ФГИ уволил Дэвиса с должности и.о. председателя правления ОГХК, на которую он был назначен 22 июля, обвинив в нарушении трудового контракта.

До этого ФГИ уволил предыдущего и.о. главы ОГХК Михаила Макарова с формулировкой "по состоянию здоровья". Макаров проработал в госкомпании меньше двух месяцев.