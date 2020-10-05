Лукашенко пригрозил ограничить автотранзит из Литвы и Латвии

Непризнанный мировым сообществом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что может ограничить через страну автотранзит из Литвы и Латвии.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Лукашенко обсудил с председателем Государственного таможенного комитета Белоруссии Юрием Сенько грузоперевозки, в том числе из Украины.

"Особенно что касается двух балтийских государств - Литвы и Латвии. Как вы мне докладываете, почти 40% грузовиков в этом году идут из Литвы и Латвии. Это огромный объем. Если мы возьмемся за этот поток, то логистические пункты Литвы недополучат где-то четверть", - заявил Лукашенко.

Политические отношения Минска и Вильнюса резко ухудшились после президентских выборов в Беларуси, прошедших 9 августа. Литва, как и ряд других стран Запада, не признает их результаты. Вильнюс также присоединился к международным санкциям против Лукашенко и связанных с ним лиц.

Лукашенко, в свою очередь, объявил о подготовке Беларусью ответных санкций в том числе и против Литвы. В числе возможных санкционных мер - закрытие воздушного пространства, эмбарго на поставки продовольствия, переориентация всех белорусских торговых потоков из портов Литвы.

Минск 29 сентября ввел санкции в отношении официальных лиц прибалтийских стран.

Погранкомитет Беларуси, в соответствии с распоряжением Лукашенко, в конце августа перешел на усиленный режим охраны госграницы с Литвой.

Между тем, Литовская национальная ассоциация автоперевозчиков Linava 1 октября заявила, что ситуация с проверками автоперевозчиков в Беларуси стабилизировалась, однако часть потока грузов литовские перевозчики стараются направлять через латвийско-российскую границу, в объезд Беларуси.