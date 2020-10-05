Украина может начать экспорт газа в ЕС, – "Укртрансгаз"

Украина может начать экспорт природного газа в страны ЕС в предстоящий отопительный период, сообщил исполняющий обязанности главы компании "Укртрансгаз" Сергей Перелома.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза" сообщает БизнесЦензор.

"В этом году уровень наполнения украинских газохранилищ достигнет самого высокого уровня за последние десять лет. Соответственно, со стороны оператора ПХГ мы сделали все необходимое, чтобы ближайший отопительный сезон прошел без кризисов", - заявил Перелома.

"Не исключаем, что в случае благоприятной ситуации на европейском рынке Украины начнет свой экспорт газа в страны ЕС. В отечественных ПХГ на сегодня достаточно запасов, чтобы не только обеспечить теплом украинцев, но и получить дополнительный доход от реализации газа за рубежом", - отметил и.о. генерального директора "Укртрансгаза" Сергей Перелома.

По данным "Укртрансгаза", к началу октября запас природного газа в подземных хранилищах составляет 27,9 млрд куб. м газа. Это на 37% превышает показатели прошлого года.

Три украинских газохранилища - Дашавское, Богородчанское и Кегичевское - уже завершили сезон закачки 2020 года с уровнем наполнения около 99%.