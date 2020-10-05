Нацбанк отозвал лицензии у четырех кредитных союзов

Национальный банк Украины отозвал лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг у четырех кредитных союзов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.

Лицензии отозваны у кредитных союзов "Инвестиционный союз "Бдова", "Ольвия", "Лепта", "Интер-инвест".

"После отзыва лицензий, с даты принятия решения, финансовые учреждения лишается права осуществлять деятельность по видам отозванных лицензий", - сообщает НБУ.

НБУ отмечает, что отзыв лицензии не лишает кредитный союз обязанности выполнять свои обязательства перед членами кредитного союза.

"Члены кредитного союза также должны выполнять свои обязательства перед кредитным союзом. В частности, те члены кредитного союза, кто имеет задолженность по кредитам, должны рассчитаться в сроки и в размере, предусмотренных условиями договоров", - говорится в сообщении.

"Обращаем внимание, что кредитные союзы не являются участниками Фонда гарантирования вкладов физических лиц. То есть, государство не гарантирует возврат средств вкладчикам в случае банкротства общества", - сообщает Нацбанк.