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Нацбанк отозвал лицензии у четырех кредитных союзов

Нацбанк отозвал лицензии у четырех кредитных союзов

Национальный банк Украины отозвал лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг у четырех кредитных союзов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.

Лицензии отозваны у кредитных союзов "Инвестиционный союз "Бдова", "Ольвия", "Лепта", "Интер-инвест".

"После отзыва лицензий, с даты принятия решения, финансовые учреждения лишается права осуществлять деятельность по видам отозванных лицензий", - сообщает НБУ.

НБУ отмечает, что отзыв лицензии не лишает кредитный союз обязанности выполнять свои обязательства перед членами кредитного союза.

"Члены кредитного союза также должны выполнять свои обязательства перед кредитным союзом. В частности, те члены кредитного союза, кто имеет задолженность по кредитам, должны рассчитаться в сроки и в размере, предусмотренных условиями договоров", - говорится в сообщении.

"Обращаем внимание, что кредитные союзы не являются участниками Фонда гарантирования вкладов физических лиц. То есть, государство не гарантирует возврат средств вкладчикам в случае банкротства общества", - сообщает Нацбанк.

кредит (3321) НБУ (9374) кредитні спілки (119)


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