Австрийская Head отложила строительство завода по производству спорттоваров в Виннице

Австрийская компания Head International Holding GmbH (HEAD) отложила старт строительства завода по производству снаряжения для зимних видов спорта на территории индустриального парка (ИП) "Винтер Спорт" в Виннице на 2021 год.

Об этом говорится в обзоре развития сети индустриальных парков в регионах, обнародованном на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

"Компания HEAD готова была начать строительство завода в апреле 2020 года. Однако учитывая начало пандемии коронавирусной болезни Covid-19, компанией Head International Holding GmbH было принято решение о переносе старта строительства завода на 2021 год. Срок реализации проекта – 18 месяцев", – сказано в обзоре.

Согласно проекту, компания HEAD планирует построить на территории индустриального парка завод по производству снаряжения для зимних видов спорта (лыжи, лыжные ботинки и лыжные крепления). Площадь производственных объектов составит около 50 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций в проект может составить примерно 80 млн евро при, в том числе 50 млн евро для этапов 1-3 строительства завода, и оборудование, бывшее в употреблении, стоимостью примерно 20-30 млн евро, которое будет перенесено в Украину.

Планируется создать к 2026 году 1450 новых рабочих мест (ООО "Хед Винница" намерено трудоустроить 200-300 человек на этапе 1, до 600 человек – на этапе 2 и более 1000 человек целом после завершения этапа 3).

По состоянию на июль 2020 года инициатором создания парка привлечено 2,26 млн грн.

Как сообщалось, весной 2019 года ООО "Хэд Винница", "дочка" австрийской HEAD International Holding GmbH, выкупила на земельном аукционе участок площадью 25 га на территории Винницкого индустриального парка для строительства завода.

По данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, ООО "ХЭД Винница" с уставным капиталом 10 тыс. грн зарегистрировано в октябре 2018 года, 100% принадлежит компании "ХЭД Украина", а конечными бенефициарами указаны три физлица-нерезидента.

Head International Holding GmbH производит спортоборудование для зимних видов спорта, тенниса и подводного плавания с аквалангом. Производственные мощности компании расположены в Австрии, Чехии, Болгарии, Китае. Компания присутствует в 85 странах мира. Также компания Head является спонсором Федерации плавания Украины.