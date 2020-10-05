Нацбанк продает валюту на межбанке третью неделю подряд
Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 28 сентября по 2 октября продал на межбанковском валютном рынке $51,1 млн, что втрое меньше, чем неделей ранее ($160,5 млн).
Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Все интервенции по продаже валюты проходили по единому курсу.
Таким образом, Нацбанк не покупает валюту три недели подряд.
В целом с начала года Нацбанк приобрел в резервы $4,51 млрд, а продал – $3,57 млрд.
Как сообщалось, НБУ за неделю с 21 по 25 сентября продал на межбанковском валютном рынке $160,5 млн, что более чем вдвое больше, чем неделей ранее ($71 млн).
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особенно после расширения прав налоговиков:
8 сентября представительница фракции «Слуга народа» и председатель подкомитета по вопросам правового обеспечения деятельности налоговых органов Дарья Володина зарегистрировала в ВР изменения к Закону «О банках и банковской деятельности» (законопроект 4073) с более радикальными изменениями в процедуре доступа фискалов к банковской тайне.
В нем прописано право налоговиков по письменному запросу получать информацию о состоянии банковских счетов граждан, ФОПов и компаний за любой промежуток времени с указанием контрагентов и назначений платежей.
Это касается и тех банковских клиентов, которые являются примерными налогоплательщиками.
Опрошенные источником независимые юристы предупреждают, что в отличие от клиентов банков развитых стран, предприятия и граждане Украины не имеют в своем распоряжении эффективной судебной защиты. Также правоведы упоминают высокую коррумпированность и нередкие случаи злоупотребления полномочиями со стороны налоговиков, что создает высокие риски - вплоть до неправомерного уголовного преследования.
Источник: https://minfin.com.ua/amp/2020/09/29/53136472/ minfin.com.ua