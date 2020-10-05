Нацбанк продает валюту на межбанке третью неделю подряд

Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 28 сентября по 2 октября продал на межбанковском валютном рынке $51,1 млн, что втрое меньше, чем неделей ранее ($160,5 млн).

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Все интервенции по продаже валюты проходили по единому курсу.

Таким образом, Нацбанк не покупает валюту три недели подряд.

В целом с начала года Нацбанк приобрел в резервы $4,51 млрд, а продал – $3,57 млрд.

Как сообщалось, НБУ за неделю с 21 по 25 сентября продал на межбанковском валютном рынке $160,5 млн, что более чем вдвое больше, чем неделей ранее ($71 млн).