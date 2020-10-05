Крупные сети АЗС за выходные повысили стоимость автогаза на 20 копеек

Розничные сети за выходные (2-5 октября) повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10–20 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95".

Об этом со ссылкой на encorr сообщает БизнесЦензор.

WOG в среднем повысила цены на 19 коп./л, до 12,80 грн/л. На столичных станциях этой сети цена продукта составляет WOG 12,98 грн/л (+20 коп./л к 2 октября).

На станциях "БРСМ-Нафта" в Днепропетровской и Киевской областях автогаз подорожал на 10 коп./л, до 11,89 и 12,19 грн/л, соответственно. В Винницкой области цена ресурса БРСМ выросла до 11,99 грн/л (+20 коп./л).

В то же время сеть станций "Авантаж" повысила цены на автогаз на 10 коп./л, до 11,55 грн/л. На столько же топливо подорожало на станциях столичной сети KLO — до 12,57 грн/л.

Такие сети как Chipo, Prime, Род-Ник и "Фактор" повысили цены на 5–20 коп/л (см. табл.)

Средняя стоимость СУГ по Украине 5 октября составила 12,09 грн/л (+3 коп./л).

Как сообщал БизнесЦензор, розничные операторы АЗС, работающие в эконом-сегменте, в период с 18 по 25 сентября повысили стоимость автогаза на 10-30 коп./л.