Власти Полтавы объявили о начале борьбы с ужесточением карантина

Власти Полтавы отказываются выполнять решение Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) о введении в городе "оранжевого" уровня эпидемиологической опасности и соответствующих карантинных ограничений.

Как передает БизнесЦензор, об этом секретарь Полтавского горсовета, и.о. мэра города Александр Шамота сообщил на своей странице в сети Facebook.

"С сегодняшнего дня Полтава – в оранжевой карантинной зоне. А для нас это означает, что мы должны закрыть хостелы, фитнесклубы, рестораны и другие заведения сферы обслуживания. При этом никаких компенсаторов ни предпринимателям, ни городскому бюджету государство не предлагает", – сказал Шамота.

По мнению чиновника, "коронавирусная инфекция сегодня распространяется независимо от того работают учреждения торговли и обслуживания или нет".

В связи с этим Шамота объявил о том, что местные власти запустили "горячую линию" для бизнеса, через которую юристы будут помогать предпринимателям обжаловать админпротоколы за нарушение карантинных ограничений.

Как сообщалось, решением Госкомиссии ТЭБ и ЧС с 5 сентября в Украине установлено новое эпидемическое зонирование.

В том числе "оранжевый" уровень опасности, в частности, установлен в Полтаве, Виннице, Луцке, Днепре, Ужгороде, Мелитополе, Ивано-Франковске, Ирпене, Львове, Николаеве, Сумах, Харькове, Хмельницком, Каменец-Подольске, Черновцах.

В оранжевой зоне запрещается: