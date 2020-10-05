Власти Полтавы объявили о начале борьбы с ужесточением карантина
Власти Полтавы отказываются выполнять решение Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) о введении в городе "оранжевого" уровня эпидемиологической опасности и соответствующих карантинных ограничений.
Как передает БизнесЦензор, об этом секретарь Полтавского горсовета, и.о. мэра города Александр Шамота сообщил на своей странице в сети Facebook.
"С сегодняшнего дня Полтава – в оранжевой карантинной зоне. А для нас это означает, что мы должны закрыть хостелы, фитнесклубы, рестораны и другие заведения сферы обслуживания. При этом никаких компенсаторов ни предпринимателям, ни городскому бюджету государство не предлагает", – сказал Шамота.
По мнению чиновника, "коронавирусная инфекция сегодня распространяется независимо от того работают учреждения торговли и обслуживания или нет".
В связи с этим Шамота объявил о том, что местные власти запустили "горячую линию" для бизнеса, через которую юристы будут помогать предпринимателям обжаловать админпротоколы за нарушение карантинных ограничений.
Как сообщалось, решением Госкомиссии ТЭБ и ЧС с 5 сентября в Украине установлено новое эпидемическое зонирование.
В том числе "оранжевый" уровень опасности, в частности, установлен в Полтаве, Виннице, Луцке, Днепре, Ужгороде, Мелитополе, Ивано-Франковске, Ирпене, Львове, Николаеве, Сумах, Харькове, Хмельницком, Каменец-Подольске, Черновцах.
В оранжевой зоне запрещается:
- деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;
- деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;
- плановые госпитализации в больницах;
- работа спортзалов, фитнес-центров, учреждения культуры;
- прием новых смен в детские лагеря;
- ограничение для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.
Будь ласка, зачекайте...
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