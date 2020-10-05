Минцифры запустило обновленную регистрацию ООО на портале "Дия"

Министерство цифровой трансформации Украины запустило обновленную регистрацию общества с ограниченной ответственностью (ООО) на веб-портале электронных услуг "Дия".

Об этом сообщил руководитель проекта "Дия" Мстислав Банник в ходе Diia Summit, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы провели грандиозный реинжиниринг, изменили форму, имеем 46 полей вместо 88. Теперь для того, чтобы человеку открыть ООО и стать предпринимателем, достаточно иметь 30 минут, желание, немного внимательности (потому что это работа с документами) и доступ к интернету", - сказал Банник.

Он сообщил, что на портале "Дия" также обновлена и регистрация физически лиц-предпринимателей (ФЛП).

По словам Банника, теперь открыть ФЛП можно за 15 минут.