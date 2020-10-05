Долг за электроэнергию перед "Энергоатомом" вырос за месяц на 1,6 миллиарда

Просроченная дебиторская задолженность перед ГП "НАЭК "Энергоатом" за фактически реализованную электроэнергию по состоянию на 25 сентября составляла 22,46 млрд грн, что на 1,64 млрд грн больше, чем на конец августа.

Об этом говорится в промежуточной отчете компании об итогах работы, передает БизнесЦензор.

Из общей суммы задолженности в 22,46 млрд грн на конец сентября просроченная задолженность ГП "Энергорынок" за фактически реализованную электроэнергию составила 11,63 млрд грн, ГП "Гарантированный покупатель" – 8,97 млрд грн, НЭК "Укрэнерго " – 1,87 млрд грн.

В том числе задолженность "Гарантированного покупателя" за август составила 1,2 млрд грн.

В то же время "Энергоатом" за восемь месяцев 2020 года уплатил 7,24 млрд грн налогов в бюджеты всех уровней и 2,16 млрд грн – расчетов по страхованию. Таким образом, общая сумма уплаты налогов в бюджеты всех уровней и расчетов по страхованию составила 9,4 млрд грн, что почти на 400 млн грн меньше, чем за аналогичный период прошлого года (10,78 млрд грн).

При этом общая задолженность компании по налогам в бюджеты всех уровней по состоянию на конец августа составляла 1,83 млрд грн, а по расчетам по страхованию – 153,9 млн грн.

Как сообщалось, госпредприятие "Гарантированный покупатель" 1 октября объявило погашении долга перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников за август, выплаты по "зеленому тарифу" за месяц составили 5,19 млрд грн.