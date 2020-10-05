Минэкономики планирует оцифровать услуги Госпродпотребслужбы

В Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) готовятся четыре масштабных проекта по цифровизации.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

Речь идет об оцифровке электронного реестра мощностей операторов рынка, введении электронных ветеринарных сертификатов, цифровизации фитосанитарных услуг и процессов, а также о разработке онлайн-платформы для представления и отслеживания жалоб потребителей.

"Внедрение цифровых услуг в Госпродпотребслужбе окажет положительное влияние как на операторов рынка, так и на обычных потребителей. В первую очередь мы говорим об оптимизации бизнес-процессов, экономии времени, удобстве, о возможности обмена документами с международными партнерами, о невозможности фальсификаций. Цифровизация Госпродпотребслужбы - это важный шаг к интеграции с международными информационными системами, усилению наших экспортных возможностей", - прокомментировал инициативу министр Игорь Петрашко.

По информации министерства, одним из проектов является совершенствование государственного реестра мощностей операторов рынка. Регистрация мощностей будет происходить онлайн через портал "Дия" или портал Госпродпотребслужбы. Планируется, что проект запустится к концу 2020 года.

Еще одним проектом цифровизации вляется внедрение электронных международных ветеринарных сертификатов. Оформить документы можно будет онлайн через информсистему. Также будет возможность проверить подлинность сертификатов через QR-код (как для бизнеса, так и для иностранных партнеров и инспекторов).

"Среди плюсов - снижение финансовой нагрузки на бизнес по переводу на 23 языка стран-ЕС, ведь перевод сертификатов на разные языки будет осуществляться автоматически. Кроме того, планируется интеграция национальной системы с другими реестрами службы, а также с европейской системой TRACES", - сообщают в министерстве.

В Минэкономики указали, что цифровизация фитосанитарных услуг и процессов предусматривает подачу онлайн-заявки на оформление груза, ведение аналитики оформленных документов; невозможность подделки документов при экспорте; уменьшение поступления международных нотификаций из-за неправильного оформления фитосанитарных сертификатов; оперативный контроль за перемещением грузов; обмен электронными фитосанитарными сертификатами с торговыми партнерами, предотвращение задержки грузов при растаможивании в стране импорта. Реализуется также интеграция национальной системы с мировой системой The HUB.

Как сообщили в министерстве, разработка онлайн-платформы для представления и отслеживания жалоб потребителей позволит последним оперативно обращаться и получать информацию об их рассмотрения, а Госпродпотребслужбе - оцифровать и повысить эффективность процессов работы с обращениями и жалобами потребителей.