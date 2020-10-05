Шведская компания отказалась поставлять оборудование ГАЗу Дерипаски из-за санкций США

Шведская компания Quintus Technologies AB отказалась поставлять запчасти для промышленного пресса "Группе ГАЗ", которая в 2018 году подпала под санкции США.

Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

"Шведская компания Quintus Technologies AB отказалась поставлять запчасти для промышленного пресса группы "ГАЗ" под абсолютно надуманным предлогом – якобы этот процесс имеет характер продукции военного и двойного назначения", – сказал Лавров.

Напомним, "ГАЗ" с апреля 2018 года находится под санкциями, которые пока не вступили в полную силу вследствие ряда отсрочек. В отличие от других компаний, попавших в "черный список" вместе с Олегом Дерипаской ("РусАл", En+ Group), "ГАЗ" из SDN List не выведен, хотя переговоры об этом, как неоднократно заявлялось, ведутся.

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Последний перенос даты вступления в полную силу санкций США в отношении группы "ГАЗ", объявленный регулятором – OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) сопровождался введением новых требований к российскому автопроизводителю.

Теперь группа "ГАЗ" обязана в течение пяти дней после закрытия каждого квартала предоставлять Минфину США финансовые отчеты и протоколы заседаний совета директоров, отчеты о составе совета и изменениях в нем, а также списки любых планируемых и созданных новых совместных предприятий. Аналогичный порядок отчетности установлен для финансовых соглашений "ГАЗа" на сумму от $5 млн и более.

Кроме того, группа обязана в течение пяти дней по истечении каждого месяца подтверждать для OFAC, что не действует от имени бизнесмена Олега Дерипаски или других лиц, включенных в санкционные списки, и что контроль над компанией возложен исключительно на совет директоров и ее акционеров.