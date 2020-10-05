"Укрзализныця" анонсировала эксперимент по безналичной оплате проезда в электричках

"Укрзализныця" и международная платежная система Visa запустят пилотный проект по безналичной оплате проезда в пригородных поездах.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци", передает БизнесЦензор.

Как сообщается, в целом реализованы три проекта. Они предусматривают организацию безналичной оплаты проезда в пригородном сообщении на отдельных направлениях, разработку новой платформы типа чат-бот для поиска и продажи билетов, а также создание на крупнейших вокзалах страны удобных зон для комфортного отдыха для пассажиров, которые часто путешествуют.

Для реализации пилотного проекта по внедрению бесконтактной оплаты проезда в пригородном сообщении избраны популярные направления Киев-Фастов и Киев-Святошино. На ряде станций, в частности, планируется установить турникетные системы и терминалы по продаже билетов. В случае успешной реализации проект планируется распространять и на других пригородных направлениях.

"Наши партнеры по Visa имеют технические решения, которые позволяют запустить этот сервис уже в начале следующего года. Пассажиры получат возможность оплачивать проезд бесконтактно карточкой, или даже по телефону, и не стоять в очередях в билетную кассу. Кстати, в ситуации с распространением коронавируса эта опция очень актуальна. Преимущества получит и железная дорога, которая сможет хотя бы частично побороть проблему "зайцев", - рассказал директор филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

Второй проект предусматривает новые мобильные решения по нотификации пассажиров. В "Укрзализныце" рассчитывают, что у пассажиров уже в течение нескольких месяцев появится возможность в различных мобильных мессенджерах узнавать информацию о расписании движения поездов, осуществлять оплату проезда, получать справочную информацию и другие услуги.

Третье направление сотрудничества по созданию так называемых лобби зон на ключевых вокзалах, как отметили участники встречи, для реализации потребует гораздо больше времени и финансово-технических ресурсов по сравнению с другими проектами.