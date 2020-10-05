"Дия" получила сертификат безопасности системы защиты информации

Единый государственный веб-портал электронных услуг ("Дия") получил сертификат Комплексной системы защиты информации (КСЗИ).

Об этом заявил вице-премьер министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в ходе "Дия Саммит", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы получили сертификат КСЗИ - это наивысший аттестат, который говорит о том, что "Дия" безопасна. Во-вторых, мы сделали два pen-теста с нашими партнерами USAID и Академией е-управления Эстонии - также с позитивным результатом", - сказал Федоров.

В ноябре 2020 года, по его словам, будет запущен Bug Bounty приложения "Дия" с миллионным призовым фондом за нахождение уязвимости.

Как сообщалось, в конце сентября Кабмин разрешил интегрировать свидетельство о рождении ребенка в приложение "Дия".

Ранее Кабмин разрешил полноценное использовании е-ИНН в "Дие" и утвердил механизм использования электронных копий документов в приложении.