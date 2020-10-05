Фонд гарантирования ликвидировал банк "Хрещатик"

2 октября в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей внесены сведения о прекращении ПАО "Коммерческий банк "Хрещатик" как юридического лица, а следовательно, ликвидационная процедура банка считается завершенной, а банк ликвидированным.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передает БизнесЦензор.

"Требования кредиторов к банку, которые были не удовлетворены из-за недостаточности его имущества, считаются погашенными. Таким образом, полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора ПАО "Коммерческий банк "Хрещатик" прекращены", – сказано в сообщении.

В процессе ликвидации банка вкладчикам выплачено более 2,7 млрд грн гарантированного возмещения.

Как сообщалось, в апреле Фонд гарантирования по результатам "голландского" аукциона продал для ООО "ФК СВ Кэпитал" пул активов банка "Хрещатик" общим объемом 3,94 млрд грн за 37,2 млн грн.

По данным Фонда гарантирования, несмотря на то, что "на бумаге" стоимость активов банка "Хрещатик", включенных в ликвидационную массу, составила 8,13 млрд грн, независимые оценщики оценили их в 2,65 млрд грн.

В апреле 2016 года НБУ отнес банк "Хрещатик" к неплатежеспособным из-за недостаточности ликвидности и капитала, а Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел в нем временную администрацию.

По данным НБУ на начало 2016 года, собственниками банка "Хрещатик" были предприниматели Андрей Иванов (37,44% акций), гражданин Австрии Николай Солдатенко (24,24%), и Киевская городская государственная администрация (25%). В начале 2015 года бизнесмен Василий Хмельницкий вышел из состава акционеров банка "Хрещатик", продав свой пакет акций Андрею Иванову. Хмельницкий и Иванов были совладельцами холдинга Kyiv Investment Group (КИГ) и до сих пор являются бизнес-партнерами.

На 1 октября 2015 года по объему активов (10,09 млрд грн) банк "Хрещатик" занимал 18 место среди 123 работающих украинских банков.