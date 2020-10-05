Фонд гарантирования завершил ликвидацию "Кредитпромбанка" Лагуна

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 1 октября завершил ликвидацию "Кредитпромбанка", соответствующая запись внесена в Единый госреестр юридических лиц и физлиц-предпринимателей .

Об этом говорится в сообщении Фонда, передает БизнесЦензор.

По данным Фонда, за время ликвидации вкладчики "Кредитпромбанка" получили 4,9 млн грн гарантированного возмещения.

Напомним, Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Кредитпромбанка" в июне 2015 года из-за значительного ухудшения показателей его деятельности и финансового состояния и бездействия владельца банка.

На начало 2015 года единственным акционером "Кредитпромбанка" был Николай Лагун. Однако в начале 2015 года, до принятия Нацбанком решения о признании "Кредитпромбанка" неплатежеспособным, Лагун вышел из перечня акционеров банка и прекратил свои полномочия на посту главы наблюдательного совета финучреждения.

В Украине Николаю Лагуну также принадлежали "Дельта Банк", "Омега Банк", "Астра Банк". Все они были ликвидированы, за исключением "Астра Банка", который был продан Фондном гарантирования вкладов физических лиц новому собственнику.