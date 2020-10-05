Кличко анонсировал реконструкцию Софиевской площади

В 2021 году в Киеве начнется реконструкция Софиевской площади и моста Патона, а также капитальный ремонт проспекта Героев Сталинграда.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу столичной горадминистрации.

"В планах – капремонт Софийской площади и некоторых улиц в центре города. В частности, улиц Льва Толстого и Терещенковской", – сказал Кличко.

Он добавил, что в 2021 году, среди прочего, планируется завершить реконструкцию, в частности, Пейзажной аллеи, капитальный ремонт улиц Чернобыльской и Борщаговской.

"Продолжим работы по строительству улиц Довбуша, Большой Кольцевой дороги на участках от проспекта Рокоссовского до улицы Богатырской и от Богатырской до Оболонского проспекта, подъездной автомобильной дороги от проспекта Лобановского в аэропорт "Киев" (Жуляны). Также продолжим работы по реконструкции улиц Ивана Франко, Стеценко, транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана. Проспекта Гагарина с реконструкцией транспортной развязки у метро "Черниговская", – сообщил Кличко.

Как сообщалось, коммунальная корпорация "Киевавтодор" объявляла тендер на капитальный ремонт Софиевской площади ожидаемой стоимостью 119,97 млн грн еще в конце 2018 года. Работы планировалось закончить до конца 2020 года.