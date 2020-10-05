Долг жителей Днепропетровской области за распределение газа превысил 38 миллионов

По состоянию на 1 октября 2020 года долги клиентов за услуги по распределению газа перед АО "Днепропетровскгаз" составляют более 78 млн грн. Среди крупнейших должников - бытовые потребители, их задолженность составляет около 38,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, с начала карантина, который до сих пор в значительной степени влияет на уровень оплаты потребителей за распределение природного газа, клиенты платили по счетам значительно меньше, чем того требует договор на распределение природного газа и не в полном объеме. Некоторые вообще считали, что правительство разрешило им совсем не платить, хотя мораторий действует только на отключение потребителей от газа. Однако моратория на взыскание долгов в судебном порядке во время карантина нет. В сложившихся условиях предприятие прибегает к крайним мерам и обращается в суд.

"Мы хотим обратить ваше внимание – плата за распределение газа не является каким-то новым платежом. Эти средства выплачивались потребителями всегда и были включены в стоимость кубометра газа. И только с начала 2020 года, в связи с реформированием рынка газа в Украине в соответствии с европейскими стандартами, эту плату вынесено в отдельную квитанцию ​​– как отдельную услугу для каждого клиента", – отмечает коммерческий директор АО "Днепропетровскгаз" Виталий Косенко.

В компании подчеркивают, что накануне отопительного сезона вопрос своевременного расчета за доставку газа стоит как никогда остро. Ведь "Днепропетровскгаз" в первую очередь отвечает за безопасное и бесперебойное распределение газа потребителям. Контроль и своевременная замена оборудования, реновация и модернизация газопровода, круглосуточная работа аварийно-диспетчерской службы "104" – все это заложено в тариф на распределение газа, который потребители обязаны оплачивать вовремя и в полном объеме.

В связи с этим "Днепропетровскгаз" призывает клиентов не допускать наращивания долгов и своевременно рассчитываться за услуги доставки газа, ведь от этого зависит надежность и бесперебойность газоснабжения.

В компании напомнили, что оплатить распределение газа можно онлайн, что значительно упрощает и ускоряет процесс. Среди вариантов онлайн-оплаты: Личный кабинет, Viber и Telegram боты 7104.ua.

Напомним, основной сферой деятельности АО "Днепропетровскгаз" является распределение природного газа потребителям Днепропетровской области. На сегодняшний день уровень газификации региона составляет 89%. Природный газ получают более 600 тыс. семей и 2,3 тыс. предприятий, учреждений и организаций.

Компания занимает второе место по распределению природного газа среди предприятий нефтегазовой отрасли Украины. Объемы распределения составляют около 1,7 млрд кубометров газа в год.