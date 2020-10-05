Минэкономики не смогло сформировать набсовет для Экспортно-кредитного агентства

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства объявит повторный конкурсный отбор членов наблюдательного совета Экспортно-кредитного агентства (ЭКА), поскольку объявленный ранее конкурс завершился отклонением всех кандидатов.

Как сообщили в Минэкономики, 29 сентября завершился конкурсный отбор членов набсовета ЧАО "ЭКА", по итогам которого комиссия по отбору кандидатов приняла решение отклонить все предложения участников и повторно провести конкурсный отбор, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

О начале нового конкурса в министерстве пообещали объявить дополнительно.

Как сообщалось, в феврале 2018 года Кабмин утвердил создание ЭКА в форме ЧАО, поручил Минэкономразвития осуществить частное размещение его акций.

В ноябре 2018 года правительство назначило Игоря Пульваса исполняющим обязанности председателя правления ЧАО "Экспортно-кредитное агентство".

Летом этого года министр экономики Игорь Петрашко сообщил о первом контракте с ЭКА по страхованию поставок в страны Африки. Однако несмотря на запуск ЭКА, законодательно вопрос его функционирования пока не урегулирован, в частности прописана не вся нормативная база.