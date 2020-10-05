Евросоюз поднимет дело "Приватбанка" на Саммите Украина-ЕС, – СМИ

В Европейском союзе заявляют, что уголовное преследование за махинации с "Приватбанком" является вопросом авторитета Украины у международных партнеров.

Об этом заявил европейский чиновник в Брюсселе накануне проведения саммита Украина-ЕС, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Завтра (во вторник, 6 октября) лидеры ЕС будут искать сильные обязательства в отношении продолжения и необратимости усилий в борьбе с коррупцией и также в судебной сфере. Отсутствие уголовного преследования за махинации с "Приватбанком" – проблемное дело, это ключ и вопрос авторитета среди международных партнеров", – заявил он.

Чиновник добавил, что в сфере борьбы с коррупцией и верховенство права в Украине "нужны дальнейшие усилия".

Собеседник агентства также сообщил, что европейская сторона намерена поднять вопрос независимости антикоррупционных органов и состояние борьбы с коррупцией в целом.

"Будем обсуждать все сферы. На повестке дня будет вопрос в отношении независимости специализированного антикоррупционного бюро, или же дел высшего антикоррупционного суда, которые были закрыты ранее в этом году без того, чтобы принять какое-либо решение. Эти элементы будут на повестке дня, мы будем спрашивать о них и обсуждать их с нашими коллегами из Украины", – сказал еврочиновник.

Также речь будет идти и об имплементации закона о национальной безопасности, что "будет очень важным элементом".

Он отметил, что в Меморандуме о взаимопонимании в отношении выделения макро-финансовой помощи в размере EUR1,2 млрд предусмотрено, что украинская сторона внесет поправки в законодательство в сфере судебной реформы, принимая во внимание мнение Венецианской комиссии, также есть проблема с выполнением закона о национальной безопасности, где прогресс был достаточно ограниченным, есть проблемы с реформированием Службы безопасности, которая "не должна иметь своего рода судебной власти или следствия, что может привести к коррупции".

"Это проблема. Мы также должны быть уверены, что новый прокурор предан реформированию всей системы прокуратуры в Украине и поддерживает сотрудничество с консультативной миссией ЕС в Украине по определенным вопросам. С Украиной это всегда о том, насколько полон пустой стакан. Вероятнее всего, стакан наполовину полон, если вы посмотрите на то, что было вложено – были созданы институции, принято законодательство. Но стакан наполовину пуст, когда вы посмотрите на конкретные результаты. Например, количество тех, кто был осужден и посажен в тюрьму за коррупцию, очень незначительно по сравнению со странами ЕС. Это сложная ситуация", – обрисовал он ситуацию.

Как сообщалось, результаты независимого расследования компании Kroll подтвердили, что "Приватбанк" был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение 10 лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере $5,5 млрд.

Среди ключевых выводов расследования в НБУ указывают, что Kroll обнаружила четкие признаки того, что кредитные средства были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц.

В декабре 2017 года Высокий суд Англии также издал приказ о всемирном аресте активов бывших акционеров "Приватбанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Через Высокий суд Лондона "Приватбанк" планирует вернуть средства, сумма которых, вместе с процентами составляет более $2,5 млрд.

21 декабря 2016 года "Приватбанк", который контролировали бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, перешел в государственную собственность.