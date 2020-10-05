Tesla отложила строительство фирменных зарядок для электромобилей в Украине

Фирменные зарядки для электромобилей Tesla Supercharger появятся в Украине не раньше 2022 года.

Об этом эксперт транспортных инноваций в Офисе реформ при Министерстве инфраструктуры Марина Китина сообщила на круглом столе в рамках Киевского международного экономического форума, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание Аutogeek.

"Как бы ни прискорбно было это признавать, но в частной переписке сотрудник компании Tesla Стивен Альтман-Ричер (из департамента развития бизнеса) сообщил нам, что компания не намерена строить в Украине зарядные станции Tesla Supercharger до 2022 года, несмотря на планы сделать это значительно раньше", – сообщила Китина.

Как сообщалось, о планах Tesla открыть первые фирменные заправки для электрокаров в Украине стало известно еще в 2016 году, соответствующие метки отображались на официальной интерактивной карте компании.

Однако эти планы до сих пор не реализованы.