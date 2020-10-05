"Укрэнерго" зарегистрировало пять поставщиков услуг коммерческого учета по новой процедуре

НЭК "Укрэнерго" как администратор коммерческого учета (АКУ) на 1 октября зарегистрировала пять субъектов хоздеятельности в качестве поставщиков услуг коммерческого учета (ПУКУ) по новой процедуре.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, в качестве поставщиков зарегистрированы ООО "Энерджи 365", ООО "Украинские технологические продукты", ОО "ЛГ Смарт Энерджи", ООО "Киевская энергосервисная компания, ООО "Энергопоставщик".

Всего, с начала открытия регистрации ПУКУ в сентябре, "Укрэнерго" зарегистрировала 20 заявлений от субъектов хоздеятедьности в качестве таких поставщиков.

Согласно информации компании, в соответствии с Кодексом коммерческого учета (ККУ) все субъекты хозяйствования, которые по состоянию на 1 января 2020 года внесены в реестр ПУКУ без применения процедур регистрации, предусмотренных ККУ, исполняют функции ПУКУ до 1 января 2022 года. При этом в соответствии с графиком, обнародованным НЭК в середине сентября, производится повторная регистрация ПУКУ по определенным шаблонам. Заявления об отказе исполнять функции ПУКУ подаются в произвольной форме.

Сейчас в реестр насчитывается свыше 400 компаний-поставщиков услуг коммерческого учета, которые должны пройти перерегистрацию в соответствии с графиком до конца 2021 года.