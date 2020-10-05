В посольстве США разъяснили применение санкций против нардепа Деркача

Санкции США против народного депутата Андрея Деркача распространяются также на бизнес, которым он владеет, и могут затронуть его бизнес-партнеров.

Об этом сообщил представитель посольства США в Украине Дэниел Лангенкемп в комментарии относительно американских санкций, введенных против Деркача "и других российских агентов за попытку повлиять на избирательный процесс в США", передает БизнесЦензор со ссылкой на Голос Америки.

"Иногда нам задают вопрос: "Если я часто веду бизнес с кем-то, к кому применены санкции, следует мне беспокоиться? "Ответ: "Да". Лица, оказывающие материальную поддержку санкционным лицам и/или организациям, могут сами стать объектом санкций", – пояснил представитель американского посольства.

Лангенкемп отметил, что юридические лица, принадлежащие внесенному в санкционный список лицу, также могут считаться попавшими под санкции.

Он напомнил, что Деркач "поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами и уже более десяти лет служит активным российским агентом, используя манипуляции и обман для попытки повлиять на выборы в США и в других местах в мире".

"Соединенные Штаты будут оставаться бдительными в своих усилиях поддерживать целостность нашей демократии, и продолжать использовать все имеющиеся у нас инструменты для противодействия деятельности, подобной или связанной с деятельностью Андрея Деркача или других людей, в отношении которых введены санкции", – добавил представитель посольства США.

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Как сообщалось, 10 сентября Министерство финансов США ввело санкции против четырех связанных с Россией лиц, в том числе народного депутата Украины Андрея Деркача (внефракционный), за причастность к попыткам повлиять на избирательный процесс в США.

Санкции предусматривают замораживание активов, находящихся в юрисдиции США, а также запрет для резидентов США на взаиморасчеты. Кроме того, блокируются любые юридические лица, на 50 или более процентов принадлежащие одному или нескольким лицам из санкционного списка.

Ранее, в августе, глава контрразведки США Уильям Эванина заявил, что с помощью действий нардепа Деркача происходит процесс дискредитации кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена.