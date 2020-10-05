Венгерский OTP сменил главу дочернего банка в Украине

Наблюдательный совет АО "ОТП Банка" своим решением от 2 октября прекратил полномочия председателя правления Тамаша Хак-Ковача с 30 октября.

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, исполнять обязанность главы правления "ОТП Банка" с 31 октября и до момента согласования его кандидатуры Нацбанком Украины будет член правления Владимир Мудрый, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ожидается, что после согласования он будет переведен на должность председателя правления банка.

Как сообщил банк, с 2008 по 2010 год Мудрый работал начальником управления операционного сопровождения активно-пассивных операций клиентов в "ОТП Банке", а с 7 августа 2012 года – членом правления банка.

Тамаш Хак-Ковач занимал должность главы правления банка с 1 марта 2012 года.

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Как сообщалось,чистая прибыль "ОТП Банка" по итогам 2019 года выросла до 2,54 млрд грн, по сравнению с 2,23 млрд грн годом ранее.

"ОТР Банк" принадлежит венгерской группе OTP Bank, которая купила украинский банк в 2006 году у группы Raiffeisen.

"ОТП Банк" выступает флагманом банковской группы OTP, в состав которой также входят ООО "КУА "ОТП Капитал" и ООО "ОТП Лизинг".

Согласно данным НБУ, на 1 июня 2020 года по размеру общих активов "ОТП Банк" занимал 10 место среди 75 действовавших в стране банков.