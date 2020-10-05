Банки за неделю выдали "доступных кредитов" на 820 миллионов

С момента старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 4127 займов на общую сумму в 9,88 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Из них 7,76 млрд грн были изданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов, 1,61 млрд грн предприниматели получили на капитальные инвестиции и 515 млн грн - на пополнение оборотных средств.

За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 322 кредита на общую сумму в 820 млн грн. 72% (592 млн грн) от общей суммы заключенных сделок составляют сделки по рефинансированию предварительно выданных кредитов. 15% (120 млн грн) - это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты. Займы на пополнение оборотных средств составляют 13% (108 млн грн).