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Суд отклонил жалобу на блокирование акций Полтавского ГОКа по делу Жеваго

Суд отклонил жалобу на блокирование акций Полтавского ГОКа по делу Жеваго

Апелляционный суд Киева отклонил апелляцию Ferrexpo AG на блокирование 50,3% акций Полтавского ГОКа (Ferrexpo Poltava Mining) по делу Константина Жеваго и банка "Финансы и Кредит".

Об этом сообщает пресс-служба Ferrexpo, передает БизнесЦензор.

Компания напоминает, что суд наложил ограничение на 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (FPM), принадлежащих Ferrexpo AG Switzerland, единственному акционеру FPM. Апелляционный суд Киева отклонил апелляцию Ferrexpo AG на вышеуказанное постановление суда.

"Это объявление означает, что ограничение, охватывающее 50,3% акций FPM, остается в силе. Ограничение не влияет на владение акциями FPM, но запрещает их передачу. Более того, Ferrexpo AG не имеет и никогда не намеревалась передавать свою долю в FPM. Операции Ferrexpo остаются неизменными и продолжают работать в обычном режиме", - сообщает компания.

Ferrexpo вместе со своими консультантами рассматривает варианты дальнейших судебных исков против ограничения.

Как сообщал БизнесЦензор, 31 января 2020 года Ferrexpo сообщила, что украинский суд установил ограничение в 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (FPM), принадлежащих Ferrexpo AG Switzerland, единственного акционера FPM.

2 июня Апелляционный суд Киева снял арест с 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (Полтавский ГОК).

Суд в Киеве вновь арестовал 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (Полтавский ГОК).

Украинский суд разрешил арестовать бывшего народного депутата Константина Жеваго, который подозревается в растрате имущества банка "Финансы и кредит". Также Жеваго объявлен в международный розыск.

Жеваго 27 сентября этого года было сообщено о подозрении в причастности к хищению средств банка "Финансы и кредит", где он является бенефициарным владельцем на сумму 2,5 млрд грн.

Жеваго подозревается в организации растраты имущества банка и отмывании доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

В 2015 году Жеваго, который на тот момент был владельцем банка "Финансы и Кредит", заключил с Национальным банком договор поручительства о погашении кредитов рефинансирования по ряду кредитных договоров.

В декабре 2015 года Национальный банк обратился в суд с целью взыскания задолженности в судебном порядке.

Жеваго по собственной инициативе оставил пост генерального директора компании Ferrexpo, мажоритарием и CEO которой он является.

Как сообщалось, в начале августа Государственное бюро расследований (ГБР) объявило о подозрении двум топ-менеджерам ликвидируемого банка "Финансы и кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн средств, сообщив, что в расследовании фигурирует бывший народный депутат.

В конце сентября следователи Госбюро расследований заочно вручили подозрение экс-нардепу Константину Жевагопо по этому делу, а в начале октября директор ГБР Роман Труба заявил, что Жеваго уже объявлен в Украине в розыск и готовится его объявление в межгосударственный розыск.

В пресс-службе бизнесмена обвинения отрицают, сообщив, что он сейчас находится на лечении за границей.

В конце августа Ferrеxpo plc подтвердила наличие ряда несоответствий в отчетности благотворительного фонда Blooming Land ("Квітучий край"), что может свидетельствовать о присвоении выделенных компанией на благотворительность средств.

Ferrexpo - швейцарско-британская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт из Украины высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали.

Крупнейшим акционером компании является ее СЕО украинский бизнесмен Константин Жеваго – 50,3% акций.

Отметим, мировые цены на железную руду снизились на около 25% с июля, когда они достигали максимума за 5 лет из-за опасений по поводу поставок на фоне рекордных объемов выплавки стали в Китае.

Жеваго Костянтин (333) Фінанси та Кредит (78) Ferrexpo (110)


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Не любит фортуна Жеваго. Ахметова - другое дело.
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06.10.2020 19:16 Відповісти

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