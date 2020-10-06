SkyUp запускает временные рейсы из Киева в Софию

Авиакомпания SkyUp сс 23 декабря 2020 года по 30 января 2021 года запускает рейс из Киева в Софию, Болгария.

Об этом со ссылкой на пресс-службу SkyUp сообщает БизнесЦензор.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю: по средам и субботам. Стоимость билетов стартует: Киев – София – от 1248 грн без багажа, София – Киев – от 1062 грн без багажа.

SkyUp отмечает, что с 1 октября по 30 ноября 2020 года Болгария отменила обязательную самоизоляция для граждан Украины, которые прибывают на территорию страны. Для пересечения границы необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до поездки.

Компания также добавила, что в настоящее время еще неизвестны требования по путешествиям в зимний период, поэтому необходимо дополнительно проверять актуальные правила въезда и отдыха накануне вылета.