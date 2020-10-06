Fitch присвоило рейтинг запланированным евробондам "Кернела"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ожидаемым необеспеченным еврооблигациям агрохолдинга "Кернел" на сумму $300-350 млн рейтинг "BB-(EXP)" с рейтингом возвратности "RR4" (50%), сообщается в пресс-релизе агентства.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы ожидаем, что поступления от нового выпуска будут использованы для укрепления позиции ликвидности и предварительной оплаты части еврооблигаций на сумму $500 млн со сроком погашения в январе 2022 года, а не для дополнительных капитальных вложений (выше текущих) или слияний и поглощений", - отметили в Fitch.

В рейтинговом агентстве считают, что за счет увеличения срока погашения долга новое размещение облигаций обеспечит достаточно высокий коэффициент обслуживания долга в твердой валюте, превышающий 1,5x в течение следующих 12–18 месяцев, что подкрепляет долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте "Кернел" на уровне "BB-".

Fitch прогнозируют, что прибыль компании в 2021-2023 ФГ нормализуется, после рекордной за 2020 финансовый год. Так, "Кернел" опубликовал рекордную ожидаемую Fitch EBITDA за 2020 ФГ в размере $443 млн, что обусловлено рекордным урожаем семян подсолнечника в Украине и более высокими средними ценами на подсолнечное масло в течение года.

"Это привело к показателю EBITDA на тонну в размере $100 на тонну в 2020 финансовом году по сравнению с $67 в 2019 финансовом году. Прибыль была поддержана значительным вкладом торговли Avere и хорошей маржой в сельском хозяйстве. Мы ожидаем, что рентабельность в масличном сегменте нормализуется до $60–75 за тонну в 2021–2023 финансовых годах, что приведет к снижению EBITDA сегмента. Тем не менее, прибыль должна вырасти в 2022-2023 финансовых годах благодаря запуску новых мощностей и инициативам по повышению эффективности", - указали в агентстве.

Ключевые предположения Fitch Ratings предусматривают, что выручка "Кернел" увеличится до $4,7 млрд к 2023 финансовому году в связи с дополнительным объемом торгуемых товаров, полученных благодаря новой инфраструктуре, которую "Кернел" строит в Украине. Агентство прогнозирует, что рентабельность EBITDA снизится до 7,4% в 2021 ФГ и будет иметь тенденцию к увеличению до 8,1% к 2023 финансовому году;

По оценкам рейтингового агентства, капитальные затраты в 2021 финансовом году составят около $250 млн, включая инвестиции в новые мощности портового терминала, завод по переработке масличных культур на западе Украины и теплоэлектростанции. Капитальные вложения по прогнозам Fitch до 2023 ФГ снизятся до $70–80 млн. Годовые дивиденды, по предположениям агентства составят $40 млн в 2021–2023 ФГ.

Как сообщалось, агрохолдинг "Кернел" планирует разместить еврооблигации на сумму ориентировочно $300-350 млн на срок пять или семь лет.

Созвон с инвесторами начнется 6 октября. Организаторы выпуска - JPMorgan, Credit Agricole и Natixis.

Параллельно "Кернел" объявил о выкупе евробондов-2022 на сумму до $350 млн. Ранний дедлайн - 19 октября.

Эти дебютные еврооблигации агрохолдинга были выпущены в январе 2017 года на пять лет на $500 млн под 8,875% с купоном 8,75%. Согласно биржевому объявлению в понедельник, цена их выкупа определена в 105,625%.

"Кернел" завершил 2020 финансовый год (ФГ, июль-2019 - июнь-2020) с чистой прибылью $123 млн, что на 31% меньше, чем в 2019 ФГ. Его выручка выросла на 4% - до $4,11 млрд, EBITDA - на 28%, до $443 млн. Чистый долг компании по итогам 2020 ФГ вырос на 41% - до $980 млн.

"Кернел" - производитель и экспортер подсолнечного масла. Работает в таких бизнес-сегментах, как производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла, растениеводство, экспорт зерновых культур, предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и в портовых терминалах.

Крупнейшим совладельцем "Кернела" через Namsen Ltd является Андрей Веревский с долей 39,97%. Cascade Investment Fund (Каймановы острова), бенефициаром которой выступает экс-депутат парламента Украины Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".