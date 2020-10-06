Зеленский назначил нового руководителя "Укроборонпрома"
Президент Владимир Зеленский уволил с должности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.
Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины, передает БизнесЦензор.
Другом указом Зеленский назначил исполняющим обязанности гендиректора госконцерна Игоря Фоменко, который занимал должность заместителя гендиректора по производству "Укроборонпрома".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль