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Зеленский назначил нового руководителя "Укроборонпрома"

Зеленский назначил нового руководителя

Президент Владимир Зеленский уволил с должности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины, передает БизнесЦензор.

Другом указом Зеленский назначил исполняющим обязанности гендиректора госконцерна Игоря Фоменко, который занимал должность заместителя гендиректора по производству "Укроборонпрома".

Зеленський Володимир (2526) Укроборонпром (758)


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