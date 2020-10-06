Зеленский подпишет новое торговое соглашение с Великобританией, – посол (обновлено)

Новое соглашение о стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией будет подписано в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон.

Об этом посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил в интервью Голосу Америки, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Огромный документ, много сотен страниц. Я думаю, что публика будет удивлена, когда этот документ будет подписываться лидерами, и на столе вы увидите такую стопку бумаг. Но потому он такой большой, что там так много вопросов. Это соглашение установит стратегическое партнерство между Украиной и Великобританией. Это соглашение, фактически, является соглашением о постоянном политическом взаимодействии и торговле. Это приблизительно такое же ассоциативное соглашение, которое мы заключали с ЕС, только направленное на одну страну, которая решила выйти из этого союза", – рассказал Пристайко.

По словам посла, неудовлетворительным пока остается вопрос британских виз для украинцев, но министры внутренних дел обеих стран планируют обсудить это отдельно.

"Квоты - отдельно, торговля - отдельно, высокий политический уровень сотрудничества - это все прекрасный фон также для миграционной части. Правда, процесс чувствительный для внутренней политики и Украины, и Великобритании. Но, по крайней мере, мы можем говорить об упрощении тех процедур, которые больше всего досаждают украинцам", – пояснил Пристайко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой 7-8 октября посетит с официальным визитом Великобританию.