"Укргазбанк" разместил облигации Харькова на 400 миллионов

"Укргазбанк" в качестве андеррайтера разместил 23 сентября на фондовой бирже ПФТС облигации Харьков серии "J" на 400 млн грн за 400,12 млн грн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно публичному предложению этих облигаций, они выпущены номиналом 1 тыс. грн на срок три года с ежеквартальной выплатой процентов по ставке "Учетная ставка НБУ+5 процентных пунктов".

Погашение облигаций осуществляется с 19 по 20 марта 2023 года.

Согласно данным ПФТС, Укргазбанк стал лидером рейтинга торговли муниципальными облигациями в сентябре, что указывает на то, что банк также выступил покупателем облигаций Харькова.

Ранее в этом году Харьков уже разместил трехлетние облигации на 1,1 млрд грн: в феврале серий "E" и "G" по 250 млн грн под 18%, а в июле – серии "I" на 600 млн грн под учетную ставку+5 п.п. Андеррайтером и покупателем в первом случае выступил Укргазбанк, а во втором андеррайтером было ООО "Универ Капитал", а покупателем – Альфа-Банк.