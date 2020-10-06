Крупные сети АЗС продолжили повышать цены на автогаз

Розничные сети АЗС 6 октября повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5-40 коп./л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95", передает БизнесЦензор со ссылкой encorr.

Так, сеть AMIC в среднем повысила цену на 4 копейки – до 11,97 грн/л. На столичных станциях этой сети она составляет 11,99 грн/л (+10коп./л к 5 октября). На станциях UPG автогаз подорожал на 20 коп. – до 12,05 грн/л.

Сеть BVS подняла цены на 10 коп. – до 12,09 грн/л. Сети "Параллель", "Нефтек", "Рур груп" и Mango повысили цены на 5-38 коп./л.

В итоге средняя стоимость автогаза по Украине 6 октября составила 12,12 грн/л (+2 коп./л).

По состоянию на 5 октября средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) составляла 19 760 грн/т.