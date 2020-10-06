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Кабмин решил назначить Комиссию по регулированию азартных игр без конкурса (обновлено)

Кабмин решил назначить Комиссию по регулированию азартных игр без конкурса (обновлено)

Кабинет министров на закрытом заседании в понедельник утвердил порядок проведения конкурсного отбора состава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, которые будут назначены без конкурса, согласно утвержденной на время карантина процедуре.

Как передает БизнесЦензор, об этом министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам министра, утверждение порядка необходимо для осуществления государственного регулирования хозяйственной деятельности в сфере организации и проведения азартных игр, определения правовых, экономических, социальных и организационных условий функционирования азартных игр, в частности, в период действия карантина, установленного правительством.

В то же время, согласно опубликованным на официальном правительственном портале распоряжениям №1208-1214 от 5 октября, глава Комиссии и шесть ее членов будут назначены без конкурса.

В документах отмечается, что Кабмин решил согласиться с предложением министра Кабинета министров Олега Немчинова необходимости назначения на эти должности путем заключения контракта о прохождении государственной службы.

Немчинов также уполномочен для проведения собеседований с кандидатами. 

При этом законом "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" предусмотрено, что глава и члены Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей назначаются на должности по итогам конкурса.

Как сообщалось, Кабинет министров на внеочередном заседании 23 сентября принял постановление "О Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей". Документом решено создать указанную Комиссию и утвердить Положение о новом органе.

Напомним, Верховная Рада 17 сентября внесла изменения в госбюджет на 2020 год, которыми на создание Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей выделено 5,87 млн грн.

Автор: 

Кабмін (7814) лотерея (63) азартні ігри (191) Немчінов Олег (35)


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