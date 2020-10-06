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Продажи подержанных импортных авто выросли в сентябре на 56%, – "Укравтопром"

Продажи подержанных импортных авто выросли в сентябре на 56%, –

В сентябре свою первую регистрацию в Украине прошли 35,9 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы, что на 56% больше, чем годом ранее и на 9% больше относительно предыдущего месяца.

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром", передает БизнесЦензор.

Количество сентябрьских регистраций новых легковых автомобилей составило 7,6 тыс. шт. В результате растаможенные бывшие в эксплуатации машины охватили более 82% первичного рынка легковых авто.

Наиболее популярной маркой среди растаможенного секонд-хенда остается Volkswagen. За месяц 6,1 тыс. машин этой немецкой марки поменяли своих иностранных владельцев на украинских.

На втором месте Ford. В течение сентября было зарегистрировано 3,3 тыс. б/у-шных Фордов.

Третьей по популярности стала Renault с результатом – 3,1 тыс. авто.

Автомобили марки Skoda показали четвертый результат, их выбрали чуть более 3 тыс. украинцев. Замыкает пятерку лидеров – Opel, в сентябрьском зачете которого 2,1 тыс. украинских номеров.

Всего за три квартала 2020 года украинскую прописку получили 242,3 тыс. бывших в эксплуатации легковых авто, что в 4 раз больше количества проданных в стране за тот же период новых легковых автомобилей.

авто (4183) євробляхи (101)


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Да все потому что цены бешеные в нашей стране и люди лучше приобретут импортное авто в нормальном состоянии и в трижды дешевле. У меня тоже долгое время были такие автомобили. А сейчас купил себе хонду с салона, но в кредит. Если кому-то интересно, то брал у этого дилера https://honda-kiev.com.ua/ru/ , там самые адекватные цены.
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29.11.2020 20:15 Відповісти
Вообще эта тема на данный момент актуальна и интересная. Вы выгодно продаете свою тачку, а кто-то выгодно ее приобретает в том же месте. Мне также удалось продать свою машину через https://autogorod.com.ua/ автовыкуп одесса . Я был в нескольких местах, и везде предлагали разную сумму за нее, а тут оказалась выше. На сайте автоцентра Автогород я заполнил форму, со мной связался менеджер, мы договорились когда и куда подъехать для дальнейшего заключения договора. Весь процесс купли-продажи законный, у меня есть подтверждающие документы. А деньги получил в автоцентре в тот же день.
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27.12.2020 17:40 Відповісти
Я себе брал полгода назад https://peugeot-vidi.com.ua/ru/car/boxer-fourgon peugeot boxer тоже в кредит в автосалоне Vidi. У них очень хорошая программа лояльности. Так что переходи и смотри или же можно проконсультироваться по номеру +38 (044)239-13-43 .
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28.12.2020 15:58 Відповісти

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