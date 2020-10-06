Минздрав предложит ужесточить карантин при заполняемости коек свыше 60%, – Степанов

Министерство здравоохранения предложит ввести усиленные карантинные ограничения по всей стране, если заполняемость коек для больных COVID-19 в больницах превысит 60%.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире телеканала ICTV, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если заполняемость коек будет увеличиваться такими темпами, и мы выйдем больше, чем на 60%, то мы будем предлагать не действовать исключительно в условиях адаптивного карантина, когда в зависимости от эпидситуации в регионах устанавливаются разные уровни ограничений, а предложим вводить более жесткие ограничением на территории всей страны", – сказал Стапанов.

Министр отметил, что за прошедшую неделю количество пациентов, которые были госпитализированы с коронавирусом или с подозрением на него, увеличилось на 2500 человек.

В то же время глава Минздрава заверил, что речь не идет о жестком локдауне.

"Когда мы говорим о более жестких ограничениях, мы не говорим о полной остановке страны. Я не считаю, что нужно делать полный локдаун, но определенные ограничения нужно вводить, чтобы разрывать цепь передачи заболевания", – сказал министр.

По словам Степанова, речь, в частности, идет об ограничении проведения массовых мероприятий, празднований, гуляний, концертов с большим количеством зрителей.

Министр уточил, что согласно оперативным данным в настоящее время имеется около 37 тыс. коек для пациентов с коронавирусной болезнью, при этом в больницах пребывают 16 745 пациентов с COVID-19 или с подозрением на него.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 90 летальных случаев от коронавируса, 4 348 новых случаев заражения и 2 149 случаев выздоровления.