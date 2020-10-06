Прибыль "Приватбанка" превысила 18 миллиардов

Государственный "Приватбанк" по итогам января-августа 2020 года продолжает возглавлять список прибыльных украинских банков с финансовым результатом 18,39 млрд грн, тогда как наибольший убыток начиная с апреля 2020 года фиксирует государственный "Укрэксимбанк" (1,88 млрд грн).

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, вторую позицию в списке самых прибыльных украинских банков продолжил занимать "Ощадбанк" (4,44 млрд грн), третью – "Райффайзен Банк Аваль" (2,7 млрд грн). На четвертой, по-прежнему, находится ПУМБ (1,85 млрд грн), на пятой – "ОТП Банк" (1,31 млрд грн).

Вторую позицию в списке самых убыточных банков по итогам января-августа продолжает занимать "Проминвестбанк" (ПИБ, 726,4 млн грн), а на третью переместился банк "Аркада" (444,63 млн грн), который с 25 августа был отнесен к категории неплатежеспособных и с 24 сентября – ликвидируется.

С третьей на четвертую позицию в списке самых убыточных банков сдвинулся банк "Кредит Днепр" (177,19 млн грн), а с четвертой на пятую — "Правэкс Банк" (116,03 млн грн), свидетельствует отчетность Нацбанка.

В ней указывается, что в целом по итогам восьми месяцев 2020 года платежеспособные банки Украины получили 32,64 млрд грн чистой прибыли, что на 26,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (44,29 млрд грн), в том числе госбанки задекларировали 21,63 млрд грн (66,3% прибыли), банки с иностранным капиталом — 7,6 млрд грн (23,3%) и с частным — 3,41 млрд грн (10,4%).

Прибыльными в этот период были 61 из 75 работающих в Украине банков, отмечается в данных НБУ.

Согласно статистике регулятора, по итогам восьми месяцев 2020 года по размеру общих активов первое место в рейтинге сохранил "Приватбанк" (591,9 млрд грн), второе – "Ощадбанк" (271,68 млрд грн), третье – "Укрэксимбанк" (235,37 млрд грн), четвертое – "Укргазбанк" (161,8 млрд грн) и пятое – "Райффайзен Банк Аваль" (105,21 млрд грн).