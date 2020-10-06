НБУ создал департамент надзора за рынком небанковских финансовых услуг
Национальный банк Украины принял решение о создании департамента надзора за рынком небанковских финансовых услуг в связи с трансформацией департамента надзора за страховым рынком и приведением названия подразделения в соответствие с выполняемыми им функциями.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.
Как сообщается, департамент надзора за страховым рынком был создан в результате внутренней трансформации структуры НБУ в пределах проекта "сплит".
НБУ сообщает, главными функциями новосозданного департамента будут:
- безвыездный надзор на индивидуальной и консолидированной основе,
- оперативное реагирование на факты нарушения участниками рынка требований законодательства и нормативно-правовых актов Национального банка,
- применение адекватных мер воздействия.
В этом перечне также определение при осуществлении надзора связанных с небанковскими учреждениями лиц и осуществление контроля за операциями с такими лицами, контроль за соблюдением небанковскими учреждениями требований законодательства Украины по вопросам проведения внутреннего и внешнего аудита.
В состав департамента войдут три управления надзора: за страховым рынком, за кредитными союзами, за финансовыми компаниями, а также войдет отдел внедрения надзорных процедур.
Департамент входит в блок "пруденциального надзора", куратором которого по вертикали подчинения является первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова.
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