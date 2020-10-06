ВАКС оставил под арестом имущество экс-президента "Укрбуда" Микитася

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 6 октября рассмотрела апелляционную жалобу защитника экс-президента корпорации "Укрбуд" Максима Микитася на решение об аресте движимого имущества подозреваемого.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВАКС, передает БизнесЦензор.

"По результатам судебного разбирательства суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защитника и оставил в силе решение следственного судьи. Решение вступило в законную силу с момента оглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит", - сказано в сообщении

Как сообщалось, досудебное расследование установило, что после заключения между Министерством внутренних дел Украины и строительной компанией договора строительства дома в Печерском районе Киева, который впоследствии был перестроен в жилкомплекс "Аристократ", группа лиц решила заключить дополнительные соглашении для обмена недвижимого имущества в ЖК "Аристократ" на недвижимое имущество в ЖК "Обериг" для завладения частью указанного имущества при обмене. Для реализации плана была проведена оценка имущества с целью уменьшить количество недвижимости в ЖК "Обериг" и ЖК "Казка", которое должно быть передано при обмене путем безосновательного занижения стоимости недвижимости в ЖК "Аристократ" и увеличения стоимости такого имущества в ЖК "Обериг".

В результате заключения и выполнения дополнительных соглашений были утеряны активы на общую сумму 81 млн 635 тыс. 448 грн.

В мае 2019 года Специализированная антикоррупционная прокуратура согласовала уведомление о подозрении бывшего командующего Нацгвардии Юрия Аллерова, генерального директора компании-застройщика и оценщика по факту завладения имуществом Нацгвардии. В июле того же года уведомили о подозрении исполнительного директора компании-застройщика.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и САП 2 октября 2019 года уведомили о подозрении бывшего народного депутата Верховной Рады, владельца ООО "Укрбуд девелопмент" (Киев) Максима Микитася. В мае 2020 года Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП и применила к Микитасю меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 100 млн грн залога.

Апелляционная палата ВАКС 14 сентября оставила в силе решение следственного судьи о продлении срока содержания под стражей Микитася до 3 октября 2020 года с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.

Следственный судья ВАКС 21 сентября наложил арест на движимое имущество подозреваемого - ценные часы, предметы антиквариата, произведения искусства, старинные книги и тому подобное.