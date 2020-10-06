Власти Кировоградщины начнут искать инвестора для возобновления работы аэропорта

Глава Кировоградской облгосадминистрации Андрей Назаренко обсудил с министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорем Петрашко возможность реализации проекта по восстановлению работы международного аэропорта в Кропивницком.

Как сообщает пресс-служба ОГА, об этом Назаренко сообщил в ходе аппаратного совещания, передает БизнесЦензор.

"Обсудили с министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорем Петрашко возможность реанимировать наш аэропорт. Могу сказать, заинтересованность в реализации такого проекта есть", – сказал Назаренко.

Глава ОГА также добавил, что министерство рассматривает Кировоградскую область, в том числе, как логистический центр Украины.

В свою очередь начальник инвестиционной деятельности и туризма ОГА Наталья Лисняк уточнила, что власти планируют начать поиск инвесторов для реализации проекта создания международного аэропорта "Кропивницкий".

По ее словам, целью проекта является развитие инновационной инфраструктуры Летной академии НАУ и приобретение аэропортом статуса международного.

Кропивницкий аэропорт (КП "Аэропорт Кировоград") в настоящее время не обслуживает регулярные рейсы. Он используется для нужд Летной академии НАУ.