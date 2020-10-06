Минцифры подписало меморандум о строительстве дата-центра за $1 миллиард

Министерство цифровой трансформации и международный технологический холдинг TECHIIA подписали Меморандум о сотрудничестве по развитию отрасли информационных технологий, строительстве дата-центров, развитию киберспорта и STEM-образования.

Как сообщает пресс-служба министерства, меморандум также включает план строительства дата-центра с инвестициями в размере $1 млрд, передает БизнесЦензор.

Подробности документа будут уточнены позднее на совместном брифинге.

IТ-холдинг TECHIIA основан в 2018 году Юрием Лазебниковым совместно с Олегом Кротом. Согласно данным на сайте холдинга, основатели холдинга занимались бизнесом, связанным с киберспортивными состязаниями, в 2006 году они основали компанию WePlay! Esports, которая сейчас она входит в 15 крупнейших компаний, организующих киберспортивные турниры во всем мире.

В 2007 году партнеры запустили производство текстильных символов игр и комиксов под брендом WP Merchandise, в 2006 году основали компанию Enestech, которая разрабатывает программное обеспечение по управлению крупными парками компьютеров в игровых клубах.

В 2016 году были созданы компании VRTX Venture Lab для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области энергетики и авиации и j: Mind.Systems для разработки ПО.

В этом году партнеры также начали работу над проектом EcoTechnoPark by TECHIIA.