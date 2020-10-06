ЕБРР может выделить 25 миллионов евро кредита на энергоэффективность в Днепре

Европейский банк реконструкции и развития может предоставить до 25 млн евро кредита КП "Днепровская муниципальная энергосервисная компания" для повышения энергоэффективности 98 общественных зданий, включая 67 детских садов, 27 школ и 4 поликлиники.

Об этом говорится в сообщении ЕБРР, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ожидается, что инвестиции приведут к значительному улучшению состояния зданий за счет ремонта помещений и удовлетворения потребностей в отоплении, повышения уровня комфорта и надежности услуг в детских садах, школах и поликлиниках, а также к снижению затрат на энергию и техническое обслуживание зданий и уменьшению выбросов CO2", – сказано в сообщении.

Согласно пресс-релизу, совет директоров ЕБРР рассмотрит соответствующий проект 13 октября.

Согласно документу, срок погашения проекта составляет 13 лет, включая льготный период до 3 лет, с 20 равными выплатами раз в полгода. Помимо этого, кредит будет обеспечен полной муниципальной гарантией города.

Предполагается, что кредит будет софинансирован за счет инвестиционного гранта в размере до 5,5 млн евро, который предоставит Восточноевропейский фонд энергоэффективности и окружающей среды (E5P) при условии утверждения гранта Ассамблеей спонсоров E5P.

Помимо того, местный вклад в размере до 2,5 млн евро будет покрывать дополнительные меры по энергосбережению и капитальный ремонт.

В ЕБРР добавили, что кредит будет подпроектом программы финансирования энергоэффективности в государственном секторе (PSEEF), которая состоит из займов под гарантии муниципальных органов власти в Украине, направленных на содействие улучшения мер по повышению энергоэффективности в общественных зданиях в украинских городах.